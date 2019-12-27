رصد 62 انتهاكًا للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ 24 ساعة الماضية 39 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية، وقعت في محافظات إدلب (14 انتهاكا) واللاذقية (12) وحلب (7) وحماه (6).

وذكر بيان للدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الجانب التركي في هذه اللجنة رصد بدوره 23 انتهاكا في محافظات إدلب (14) واللاذقية (6) وحماة (2) وحلب (1).

وأشار البيان إلى أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات

اللاجئين السوريين نفذ خلال 24 ساعة الماضية عمليتين إنسانيتين، حيث تم من خلالهما إيصال 250 سلة غذائية بوزن حوالي 1.2125 طن إلى أهالي حي الفردوس بمدينة حلب، و400 سلة غذائية بوزن 1.94 طن إلى قرية تل موزان بريف الحسكة، موضحا أنه تم بشكل عام تنفيذ 2305 عمليات إنسانية.