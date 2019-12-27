إغلاق مضيق البوسفور بعد اصطدام سفينة شحن بضفته

اصطدمت سفينة شحن بضفة في مضيق البوسفور بإسطنبول، اليوم الجمعة، وفقا لما نقله شهود عيان ووسائل إعلام تركية، ما اضطر

السلطات المحلية لإغلاق الممر المائي.

وتفيد التقارير الأولية بعدم وجود أي ضحايا، فيما أكدت "وكالة

تريبيكا للشحن" أن مضيق البوسفور أغلق أمام حركة الملاحة.

وأظهرت بيانات خاصة بوكالات شحن أن سفينة الشحن المعنية كانت تحمل علما ليبيريا، وكانت تتجه نحو ميناء أمبارلي بإسطنبول.