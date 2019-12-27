نزوح 235 ألف شخص جراء التصعيد بإدلب

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة نزوح أكثر من 235 ألف شخص خلال نحو أسبوعين جراء التصعيد العسكري في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا.
وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة - في بيان أوردته قناة (العربية)الإخبارية - بأن هؤلاء نزحوا في الفترة الممتدة بين 12 و25 ديسمبر، لافتة إلى أن كثيرين منهم فروا من منطقة "معرة النعمان" في ريف إدلب الجنوبي التي باتت اليوم "شبه خالية" من السكان.
وكانت الأمم المتحدة ذكرت أن حوالي 60 ألفا من سكان إدلب نزحوا بالفعل منذ أن بدأت حملة القصف أواخر الشهر الماضي.
وأدى الهجوم البري الذي بدأ الأسبوع الماضي إلى نزوح مزيد من السكان، إذ سيطرت القوات السورية على أكثر من 40 قرية صغيرة.
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