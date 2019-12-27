روسيا تعلن دخول أولى صواريخ "أفانغارد" الخارقة للصوت في الخدمة

أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن أولى صواريخ "أفانغارد" الخارقة للصوت وُضعت في الخدمة، بحسب بيان رسمي.
ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها إن "أول فوج من الصواريخ المزودة بأحدث الصواريخ الاستراتيجية ضمن منظومة "أفانغارد" وضعت في الخدمة من الساعة 10,00 بتوقيت موسكو (07,00 ت غ)".
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