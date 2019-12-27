سفينة "آلان كردي" تنقذ 32 مهاجراً في البحر المتوسط

أنقذت سفينة "آلان كردي" الإغاثية 32 مهاجراً قبالة السواحل الليبية.

وأعلنت منظمة "سي ووتش" الألمانية المسؤولة عن السفينة، اليوم الجمعة، أن من بين المهاجرين الذين تم انقاذهم عشرة أطفال وامرأة حبلى.

وذكرت المنظمة أن طاقم السفينة تلقى إشارة استغاثة في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، ثم تمكن من الوصول إلى الإحداثيات عقب ساعتين، وقام بانتشال المهاجرين من على متن قارب مطاطي مكتظ.

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وحتى صباح اليوم الجمعة، لم تعلن أي جهة عامة للإنقاذ استعدادها لاستقبال المهاجرين.

وذكرت المنظمة أن السفينة تتوجه حالياً إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، حيث تقترب العاصفة المقبلة من الهبوب.