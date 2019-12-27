كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المرصد السوري: الجيش التركي يقصف قرى شمال الرقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، عن قصف مدفعي نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف قرى العريضة والخالدية بريف عين عيسى شمال محافظة الرقة، دون وقوع خسائر بشرية حتى الآن.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه في 25 ديسمبر أطلقت قوات سوريا الديمقراطية صاروخاً على موقعاً للقوات التركية في محور عين عيسى بريف محافظة الرقة الشمالي.

وردت القوات التركية بقصف صاروخي مكثف استهدف أماكن إطلاق الصاروخ، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أنه في 18 ديسمبر، شهدن محاور واقعة بريف الرقة الشمالي قصفاً مكثفاً بين القوات التركية والفصائل الموالية لها من جانب وقوات سوريا الديمقراطية من جانب آخر وجرت اشتباكات بالرشاشات الثقيلة وعشرات القذائف الصاروخية، تركزت على محور شركراك ومحاور أخرى غرب عين عيسى بريف الرقة الشمالي، دون معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين.