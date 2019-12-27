10 نساء يكسرن الحواجز في عام 2019

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وعدت بلدان في جميع أنحاء العالم بالمساواة بين الجنسين بحلول عام 2030، ولكن في عام 2019 أظهر مؤشر جديد أنه حتى الدول الأكثر تقدمًا لم تفعل ما يكفي لتحقيق هذا الهدف.

ولا تزال النساء يتقاضين رواتب تقل بنسبة 20 في المائة عن الرجال ويشكلن أقل من ربع البرلمانيين الوطنيين، وفقًا لمنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة.

ونمت مشاركة الإناث في القوى العاملة في العقود الأخيرة، كما نما التكافؤ بين الجنسين على أعلى مستوى من الإدارة، ولكن لا تزال المرأة ممثلة تمثيلًا ناقصًا في عالم الشركات.

ولكن أين هي النقاط المضيئة؟ مع اقتراب العام من نهايته، نلقي نظرة على النساء اللائي يصبحن الأولى في مجالاتهن. فيما يلي قائمة بعشرة نسوة من جميع أنحاء العالم:

1- تم الانتهاء من السير في الفضاء بالكامل

في شهر أكتوبر، كان فريق مؤلف من سيدتين من وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أول فريق نسائي يخطو إلى الفضاء. وكان هناك نساء سائحات في الفضاء من قبل، لكن هذه كانت المرة الأولى التي يوجد فيها فريق من امرأتين.

2- أول امرأة طيار في البحرية الهندية

أصبح الملازم أول شيفانجي أول امرأة تطير طائرة في البحرية الهندية. وجاء هذا المعلم بعد ثلاث سنوات من قيام القوات الجوية للبلاد بتجنيد أول طيارات.

3- المشاركة في الكونجرس

في يناير، أدت ديب هالاند وشاريس دافيدز اليمين بصفتهما نائبتين في مجلس النواب الأمريكي، وهن يعتبرن الأوليات من النساء الأمريكيات الأصليات.

4- عين السودان أول رئيسة للقضاء

تم ترشيح قاضي المحكمة العليا نعمت عبد الله خير لإدارة القضاء في البلاد، وهي أول امرأة تفعل ذلك في الدولة الأفريقية المسلمة.

5- أول رئيسة لسلوفاكيا تولت السلطة

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في يونيو، أصبحت زوزانا كابوتوفا الداعية السابق لمكافحة الفساد أول رئيسة لسلوفاكيا.

6- عين البابا فرانسيس أول امرأة في قسم الفاتيكان

أربع نساء - ثلاث راهبات وشخص عادي - مستشارين في مكتب السينودس، الذي يعد الاجتماعات الكبرى لأساقفة العالم التي تعقد كل بضع سنوات.

7- أول محجبة في سباق الفارس البريطاني

أصبحت خديجة ملاح أول فارسة بريطانية تتنافس في حدث كبير يرتدي الحجاب. وفوق ذلك، فازت بالسباق فيما وصفته بانتصار "القصص الخيالية".

8- صعود أول امرأة إفريقية سوداء إفرست

بعد انتكاسات متعددة، أكملت ساراي نكوسي خومالو التحدي في محاولتها الرابعة في جنوب إفريقيا، وتريد الآن الوصول إلى قمة القمم السبعة الأخرى.

9- أول امرأة مكسيكية من السكان الأصليين ترشحت لجائزة الأوسكار

أصبحت ياليتزا أباريسيو البالغة 26 سنة أول امرأة مكسيكية من السكان الأصليين ترشحت لجائزة الأوسكار.

ولم تتصرف أباليسيو أبدًا قبل تصويرها كعاملة منازل في فيلم "روما"، واستخدمت شهرتها الجديدة التي اكتشفتها كمنصة للحملة من أجل العمال.

10- اختارت صحيفة فايننشال تايمز أول رئيسة تحرير لها

تم تعيين رولا خلف كمحررة تالية لصحيفة القرنفل البريطانية، وهي أول امرأة تفعل ذلك منذ تأسيسها في عام 1888.