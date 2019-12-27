كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هبوط اضطراري لطائرة ركاب عراقية جنوبي روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذت طائرة ركاب مدنية عراقية، اليوم الجمعة، هبوطاً اضطراريا، في مدينة روستوف على الدون جنوبي روسيا، كانت قادمة من بغداد في طريقها إلى العاصمة البيلاروسية مينسك.

وأعلن مطار روستوف على الدون جنوبي روسيا عن هبوط اضطراري لطائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية في المطار، وهي في طريقها من بغداد الى مينسك، لأسباب تقنية.

وقال متحدث باسم المطار: "طائرة تابعة لشركة "الخطوط الجوية العراقية" كانت تقوم برحلة من بغداد إلى مينسك هبطت بشكل اضطراري في مطار رستوف على الدون، على المدرج الاحتياطي، مشيرا إلى أن الهبوط كان "لأسباب تقنية".

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وأشار إلى أن عملية الهبوط تمت بنجاح في تمام الساعة 11.15 بتوقيت موسكو، ومن دون حدوث إصابات.

فى سياق آخر، سقط ما لا يقل عن 14 قتيل، اليوم الجمعة، إثر سقوط طائرة فى كازاخستان، كانت تحمل على متنها حوالى 95 راكب، بالإضافة إلى 5 يمثلون طاقمها.

وقالت هيئة الطيران المدنى بكازاخستان فى بيان، إن الطائرة فوكر 100 كانت متجهة صوب العاصمة نور سلطان و"لم تتمكن من مواصلة الصعود خلال الإقلاع لتخترق سياجا أسمنتيا" قبل أن تصطدم بمبنى من طابقين.