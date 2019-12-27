كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انفجار ضخم يهز السويد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هز انفجار قوي، صباح اليوم الجمعة، أحد المساكن في منطقة راملوسا، جنوبي السويد ووصف الانفجار بالمدوي، حيث تسبب بأضرار في 4 منازل مجاورة.

وتلقى الجهاز الأمني، إنذاراً بشأن الانفجار في الساعة 03.25 فجراً، وتم على الفور استدعاء خبراء القنابل إلى مكان الحادث، حسبما نقله موقع "الكومبس" السويدي عن الشرطة.

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وقال الضابط في شرطة هيلسينبوري نيلز إريك سفينسون، "كان يوجد أشخاص في جميع المنازل المتضررة… كانوا نائمين، ولم يصب أي شخص بجروح جسدية"، حيث كانت تعتقد الشرطة وفق التحقيقات الأولية، أن الجناة قد أخطأوا في البيت المستهدف.

وأضاف سفينسون، "يبدو أن كل شيء يشير إلى ذلك، لكنني لا أريد الخوض في السبب"، حيث شهدت هيلسنبوري، خلال عطلة الميلاد، بعض التطورات الأمنية منها، حادث اعتداء بالسكين، وكذلك العثور على جسم خطير مشبوه.

فيما تحقق الشرطة وجود أي روابط بين حادث فجر اليوم "الغامض" والحوادث السابقة.