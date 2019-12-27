عقوبات صارمة في حق الوداد و الرجاء بعد الديربي

عائشة مجيب – صحفية متدربة

أصدرت اللجنة المركزية للتأديب التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بلاغا عبر الموقع الرسمي للجامعة، تعلن فيه عن العقوبات التي اتخدتها في حق مجموعة من الفرق الوطنية.

وعاقبت اللجنة المذكورة، الغريمين التقليديين الرجاء الرياضي والوداد الرياضي، بعد مباراة “الديربي” التي جمعتهم نهاية الأسبوع الماضي، برسم مؤجل الجولة العاشرة من البطولة الوطنية الاحترافية.

وأفاد البلاغ أن تم تغريم الفريق الأحمر مبلغ ثقيل يصل إلى 57 ألف درهم، بسبب استعمال أنصار القلعة الحمراء للشهب الإصطناعية، التي أدت إلى إيقاف لقاء “الديربي” لأربعة دقائق، من طرف حكم المباراة رضوان جيد، إضافة إلى رمي الجماهير للقارورات على مسرح اللقاء، ثم جمع 3 إنذارات وطرد خلال اللقاء المذكور.

Advertisements

فيما قررت اللجنة المذكورة، إيقاف اللاعب الودادي ابراهيم النقاش، لمباراة واحدة بعد طرده من نفس المباراة.

بينما تمت معاقبة الفريق الأخضر بتغريمه مبلغ 25 ألف درهم، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية خلال المباراة، علاوة على رميهم القارورات على أرضية الملعب.

يشار إلى أن الجامعة عاقبت عشر أندية وطنية ممارسة في القسم الوطني الأول، برسم مؤجلات الجولة الرابعة والسادسة.