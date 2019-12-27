فيديو صادم..شاب يحرض ضد الأساتذة: “قبل ما تخرج من المدرسة شق الجبهة ديال شي أستاذ أو قطع وذن أستاذة”!

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، شريط فيديو صادم، لشاب يحرض على ممارسة العنف ضد نساء ورجال التعليم بشكل مباشر.

وظهر في الشريط المذكور شاب، يجهل إلى حدود الآن إلى أي مدينة ينتمي، وهو يوجه خطابه لتلاميذ المؤسسات التعليمية، ويقول: “أنا معاك متافق معك.. خرج من المدرسة، لكن متخرجش على الخاوي.. شق لأستاذ جبهتو، أو قطع وذن أستاذة، قبل مغادرة المؤسسة التعليمية بصفة نهائية”.

Advertisements

وتداول نشطاء مواقع التواصل الفيديو المذكور على نطاق واسع، فيما عبر عدد من رجال ونساء التعليم عن تنديدهم لما جاء في الفيديو، لاسيما أنه تحريض على استخدام العنف ضدهم.

ويشار إلى أنه بين الفينة والأخرى، يتعرض بعض رجال ونساء التعليم إلى اعتداء جسدي خطير، سواء من طرف التلاميذ، أو من طرف أوليائهم.