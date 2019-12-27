سولسكاير: راشفورد يشبه كريستيانو رونالدو

قال أولي جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد، إنه سعيد بأداء ثلاثي الهجوم الشاب بفريقه خلال الفوز 4-1 على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الخميس.
وسجل أنطوني مارسيال هدفين، كما هز ماركوس راشفورد وميسون جرينوود الشباك، ليتعافى المان يونايتد بعد استقبال هدف مبكر.
وأخرج سولسكاير، مارسيال في الشوط الثاني ليحرمه من فرصة أن يكون أول لاعب يسجل ثلاثية مع النادي في الدوري منذ 2013، لكن المدرب النرويجي قال إنه كان يريد حماية لاعبه من أي إصابة قبل مواجهة بيرنلي.
وأضاف “مارسيال يتحسن ويلعب مباريات أكثر. لا يمكنني المخاطرة بالمهاجمين”.
وتابع “لا نملك الكثير من المهاجمين، كان من السهل اتخاذ قرار إخراج أنطوني وماركوس راشفورد للاستعداد لمباراة بيرنلي”.
ونوه “راشفورد ينظر للأمام ويجتهد في التدريبات ويلعب بشجاعة، نقارنه بكريستيانو رونالدو غالبا. ينتمي لنفس السلالة ويتشابه مع كريستيانو عندما كان في عمره”.
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