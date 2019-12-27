“خوكم منصف” يعلن عن موعد إنهائه لمساره السياسي ويدخل باب الإعلام برئاسة 9 منابر بأزيد من ثمانين صحافيا

قرر القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، والوزير السابق للشباب والرياضة، منصف بلخياط، توقيف مساره السياسي، ليدخل باب التأثير في المشهد العام، من جديد، من بوابة الإعلام، برئاسة مجموعة مكونة من تسعة منابر صحفية.

وقال بلخياط في حديثه مع “اليوم 24” إن قرار توقيفه لمساره السياسي اتخذه، قبل ثلاثة أسابيع، وأجل تنفيذه إلى حين سنة 2021، نهاية الولاية التشريعية الحالية.

بلخياط عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، توارى عن الأنظار، وتراجع عن الصف الأول من قيادات الحزب، التي تحمل مشعل الخطابة في التجمعات الأسبوعية، وفضل عدم التشويش على المخطط الحزبي، الذي أطلقه رئيس التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، وقال في حديثه للموقع: “لن أستقيل حتى نوصلوا لهدف 2021 مع سي أخنوش”.

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وفي ذات السياق، من المنتظر أن يعلن بلخياط، رسميا، في ثاني أيام السنة الجديدة 2020، عن رئاسته مجموعة”Horizon Press”، بعد توقيع شركتي “Cross word” ، و “SAHAM Media Fund” لاتفاقية شراكة، توحد المنابر الصحفية، التابعة للشركتين، تحت قيادة بلخياط، ليقود 82 صحافيا.

وإلى جانب غزوه الجديد لمجال الإعلام، يسير بلخياط في اتجاه تعزيز نشاطاته الاقتصادية الأخرى، حيث تتجه عائلته إلى الاستحواذ على 29 في المائة من رأسمال شركة ،«Amethis» المتخصصة في الاستثمارات المخصصة للقارة الإفريقية، وهو ما سيتيح لهولدينغ عائلة بلخياط السيطرة على نسبة مهمة من أسهم المجموعة.

سنة 2021، التي يخطط فيها بلخياط لاعتزال السياسة رسميا، هي نفس السنة التي تتوقع فيها شركة«Dislog» ، المالكة لـAmethis، لتوفير 1300 منصب شغل، في مشاريع إنتاج الشاي، والبسكويت، والزيوت، ومواد التنظيف.