مورينيو يقترب من “خطف” نجم ريال مدريد عبر “صفقة تبادلية”

يتجه نادي توتنهمام الإنجليزي، الذي يشرف عليه البرتغالي جوزي مورينيو، إلى عقد صفقة “عملاقة” مع ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الشتوية، وذلك بضم لاعب الفريق الملكي، غاريث بايل، مع بيع كريستيان إركسن، متوسط الميدان، بالإضافة إلى مبلغ مالي.

وحسب صحيفة “ذا الصن” البريطانية، اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر إسبانية، فإن الناديان اقتربا من التوصل لاتفاق نهائي، وذلك بعد أن أبدى الريال موافقته على هذه الصفقة التبادلية، مع استفادته من مبلغ 25,7 مليون جنيه إسترليني.

وأكدت الصحيفة ذاتها، أن العودة المرتقبة لغاريث بايل لتوتهام، سيكون الفضل الكبير فيها للمدرب الداهية مورينيو، الذي تربطه علاقة قوية باللاعب، كما سبق وأن تحدث معه في الموضوع في الفترة الأخيرة.

من جانبه، سبق وأن عبر بايل عن سعادته بتولي مورينيو تدريب توتنهام قائلًا: “أن تملك مورينيو، هو بيان مذهل من النادي، الفريق يرغب في الفوز بالألقاب، ولا أرى أن هناك شراكة أفضل من تلك للمحاولة والفوز بالألقاب”.