القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الجمعة، إنها قصفت معسكر جنوبي السعودية بصاروخ باليستي، للمرة الأولى منذ إعلان الجماعة هدنة من جانب واحد في أيلول/سبتمبر الماضي.
وحسب متحدث باسم الحوثيين، محمد عبد السلام، فإنه تم "إطلاق صاروخ باليستي نوع بدر P1، على معسكر قيادة اللواء 19 حرس حدود، في بئر عسكر بمدينة نجران"، مضيفا في تغريدة عبر "تويتر"، أن الاستهداف أدى إلى سقوط "عشرات من الجيش السعودي بين قتيل ومصاب، بينهم ضباط".
وأوضح أن ذلك يأتي في إطار الرد المشروع على هجمات "النظام السعودي".
وأعلن الحوثيون، أواخر أيلول/سبتمبر الماضي، هدنة من طرف واحد، حيث تم وقف استهداف الأراضي السعودية بالطيران المسير والصواريخ.
وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات التابعة للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ أيلول/سبتمبر العام 2014.
ومنذ آذار/مارس 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.
كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يعلنون قصف معسكر سعودي: "عشرات بين قتيل ومصاب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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