شكرا لقرائتكم خبر عن نزوح «ربع مليون» سوري من إدلب هرباً من طائرات روسيا و«نظام الأسد» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
نزح أكثر من 235 ألف شخص خلال نحو أسبوعين جراء التصعيد العسكري الأخير بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة اليوم تزامنًا مع تكثيف قوات نظام الأسد وروسيا وتيرة الغارات على المنطقة.
وأورد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في بيان أن هؤلاء نزحوا في الفترة الممتدة بين 12 و 25 ديسمبر، وكثيرون منهم فروا من منطقة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي التي باتت “شبه خالية” من السكان.
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