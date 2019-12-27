شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال يضرب إيران قرب «منشأة نووية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

ضرب زلزال بقوة 5.1 دررجات على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، في منطقة تقع على بعد أقل من 50 كلم من محطة بوشهر النووية جنوب غربي إيران.

وأفاد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي بأن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات، مشيرًا إلى عدم ورود أي تقارير بعد عن وقوع أضرار.