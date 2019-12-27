اصطدام سفينة بضائع بالشاطئ في اسطنبول وإغلاق مضيق البوسفور

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:53 مساءً, 27 ديسمبر 2019 م المناطق - الرياض اصطدمت سفينة بضائع بالشاطئ في مضيق البوسفور في تركيا اليوم مما دفع السُلطات لإغلاق الممر المزدحم ويمر عبر أكبر مدينة تركية.

وأوضحت تقارير إعلامية تركية أنه لم ترد أي أنباء حتى الآن عن الضحايا، فيما ذكرت وكالة تريبيكا للشحن أن المضيق أغلق أمام حركة الملاحة.

وكشفت بيانات رفينيتيف أيكون للشحن أن السفينة سونجا إريدم التي ترفع علم ليبيريا كانت في الطريق إلى ميناء أمبارلي في اسطنبول.

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