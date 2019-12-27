شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مضيق البوسفور بعد اصطدام سفينة بضائع بالشاطئ والان نبدء بالتفاصيل
وقالت القناة إنه لم ترد أي أنباء حتى الآن عن الضحايا فيما ذكرت وكالة تريبيكا للشحن أن المضيق أغلق أمام حركة الملاحة.
وكشفت بيانات رفينيتيف أيكون للشحن أن السفينة سونجا إريدم التي ترفع علم ليبيريا كانت في الطريق إلى ميناء أمبارلي في اسطنبول.
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