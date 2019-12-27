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إغلاق مضيق البوسفور بعد اصطدام سفينة بضائع بالشاطئ

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شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مضيق البوسفور بعد اصطدام سفينة بضائع بالشاطئ والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت قناة (سي.إن.إن ترك) وشاهد أن سفينة بضائع اصطدمت بالشاطئ في مضيق البوسفور في تركيا اليوم الجمعة مما دفع السلطات لإغلاق الممر المزدحم ويمر عبر أكبر مدينة تركية.

وقالت القناة إنه لم ترد أي أنباء حتى الآن عن الضحايا فيما ذكرت وكالة تريبيكا للشحن أن المضيق أغلق أمام حركة الملاحة.

وكشفت بيانات رفينيتيف أيكون للشحن أن السفينة سونجا إريدم التي ترفع علم ليبيريا كانت في الطريق إلى ميناء أمبارلي في اسطنبول.

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