سائرون: لن نكون طرفا في اختيار او تبني او دعم اي مرشح لرئاسة الوزراء

اعلنت كتلة سائرون النيابية، اليوم الجمعة، تبنيها "المعارضة" تحت قبة البرلمان، فيما أكدت انها لن نكون طرفا في اختيار او تبني او دعم اي مرشح لرئيس الوزراء القادم.
واضاف الركابي، أن "هذا الموقف ناتج عن قناعة تامة بضرورة الابتعاد عن التشابك السياسي مع اي طرف او جهة لتجنيب البلاد المنزلقات الخطيرة التي يحذر منها السيد القائد مقتدى الصدر حرصا منه على مستقبل العراق وأمنه وسلامة شعبه".
ودعا الركابي، "جميع القوى السياسية لأن تكون مواقفها واضحة"، مشددا على ان "تضع مصلحة العراق فوق كل الاعتبارات".
واعتبر صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في وقت سابق اليوم الجمعة، عدم رد المتظاهرين على المرشحين الثلاثة الذين طرحهم امس "رفضا منهم"، فيما دعا كتلة سائرون الى عدم تبني اي مرشح وسلوك منهج "المعارضة الشعبية البناءة".
وكان "صالح محمد العراقي" المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد اقترح امس الخميس، ثلاثة اسماء هم (مصطفى الكاظمي، رحيم العگيلي، فائق الشيخ علي) لشغل احدها منصب رئاسة الحكومة المقبلة، فيما أكد أن هذا الاقتراح "لا يعني بالضرورة قناعتنا بهم".
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