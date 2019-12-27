سائرون: لن نكون طرفا في اختيار او تبني او دعم اي مرشح لرئاسة الوزراء

وقال المتحدث الرسمي باسم الكتلة النائب حمدالله الركابي، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنــه "نتيجة للوضع الراهن الذي يمر به العراق وتجنبا لأية تفسيرات جانبية بعيدة عن الحقيقة واحتراما لارادة المتظاهرين وعدم الدخول في اية تنافسات سياسية لاتنتج حلولا مفيدة ، تعلن كتلة سائرون النيابية استمرارها في تبني المعارضة الايجابية البناءة تحت قبة البرلمان وانها لن تكون طرفا في اختيار او تبني او دعم اي مرشح لرئاسة مجلس الوزراء القادم".واضاف الركابي، أن "هذا الموقف ناتج عن قناعة تامة بضرورة الابتعاد عن التشابك السياسي مع اي طرف او جهة لتجنيب البلاد المنزلقات الخطيرة التي يحذر منها السيد القائد مقتدى الصدر حرصا منه على مستقبل العراق وأمنه وسلامة شعبه".

ودعا الركابي، "جميع القوى السياسية لأن تكون مواقفها واضحة"، مشددا على ان "تضع مصلحة العراق فوق كل الاعتبارات".

واعتبر صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في وقت سابق اليوم الجمعة، عدم رد المتظاهرين على المرشحين الثلاثة الذين طرحهم امس "رفضا منهم"، فيما دعا كتلة سائرون الى عدم تبني اي مرشح وسلوك منهج "المعارضة الشعبية البناءة".



وكان "صالح محمد العراقي" المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد اقترح امس الخميس، ثلاثة اسماء هم (مصطفى الكاظمي، رحيم العگيلي، فائق الشيخ علي) لشغل احدها منصب رئاسة الحكومة المقبلة، فيما أكد أن هذا الاقتراح "لا يعني بالضرورة قناعتنا بهم".