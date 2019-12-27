مجهولون يقتلون مدنيا بعد خروجه من المسجد في البصرة

أفاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بأن مدنيا قتل اثر هجوم مسلح استهدفه بعد خروجه من المسجد في قضاء الزبير بمحافظة البصرة. وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن مسلحين مجهولين يستقلون دراجه نارية فتحوا النار، تجاه مدني بعد خروجه من جامع في شارع المنتفج في قضاء الزبير بمحافظة البصرة، ما اسفر عن مقتله في الحال، موضحا ان المنفذين لاذوا بالفرار الى منطقة مجهولة.



واضاف المصدر، أن قوة امنية فرضت طوقا على منطقة الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته، مشيرا الى نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي.



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