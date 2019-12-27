قوات من الجيش العراقي تصل الى اطراف كركوك لضبط الامن

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بأن قوات عسكرية وصلت الى اطراف محافظة كركوك لضبط الامن.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن قوات من الجيش العراقي وصلت، اليوم، الى اطراف كركوك لضبط الامن والقبض على المطلوبين، على خلفية الاحداث الاخيرة التي شهدتها تلك المناطق.
يشار الى ان مناطق غرب كركوك، شهدت خلال الايام القليلة الماضية، تدهورا في الأوضاع الأمنية، حيث عاود داعش تحركاته وهجماته بشكل ملحوظ.
يشار الى ان مناطق غرب كركوك، شهدت خلال الايام القليلة الماضية، تدهورا في الأوضاع الأمنية، حيث عاود داعش تحركاته وهجماته بشكل ملحوظ.
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