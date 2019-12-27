المنافذ الحدودية: السلطات الاسبانية تعيد مسافراً عراقياً إلى بغداد بحوزته إقامة مزورة

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الجمعة، عن اعادة مسافر عراقي الى مطار بغداد من قبل السلطات الأسبانية بحوزته إقامة مزورة. وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "السلطات الأسبانية إعادت مسافرا عراقيا على متن الخطوط الجوية المصرية لدى وصوله إلى اسبانيا، بحوزته إقامة مزورة مع العرض تمت مغادرته العراق بجواز سفر عراقي".



وأضافت الهيئة، أنه "تم إحالته الى مركز شرطة المطار لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهِ بالتعاون مع مكتب جوازات المطار".

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