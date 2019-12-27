مقتل مدني بهجوم مسلح غربي بغداد

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن مسلحين مجهولين اطلقوا النار، صباح اليوم، تجاه مدني يستقل دراجة نارية، ضمن قضاء ابو غريب، غربي بغداد، ما اسفر عن مقتله في الحال.

واضاف المصدر، أن قوة امنية فرضت طوقا على منطقة الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته، مشيرا الى نقل جثة القتيل الى دائرة الطب العدلي.

