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مقتل مدني بهجوم مسلح غربي بغداد

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أفاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بأن مدنيا قتل بهجوم مسلح غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن مسلحين مجهولين اطلقوا النار، صباح اليوم، تجاه مدني يستقل دراجة نارية، ضمن قضاء ابو غريب، غربي بغداد، ما اسفر عن مقتله في الحال.

واضاف المصدر، أن قوة امنية فرضت طوقا على منطقة الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته، مشيرا الى نقل جثة القتيل الى دائرة الطب العدلي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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