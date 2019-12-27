اعربت كتلة "صادقون" النيابية، اليوم الجمعة، عن أسفها لما صدر من النائب عنها عدي عواد تجاه رئيس الجمهورية برهم صالح، مؤكدة ان ذلك النهج بعيد عن خطابها ومنهجها.
وقالت الكتلة، في بيان صدر، اليوم، وتلقت الخليج 365، نسخة منه، إنها "تعرب عن اسفها لما صدر من النائب عدي عواد من ألفاظ غير لائقة بحق رئيس الجمهورية".
وأكدت صادقون في بيانها، أن "هذا النهج بعيد عن خطاب ومنهج الكتلة الذي تنتهجه في عملها السياسي"، داعية الى "ضرورة الالتزام بأدبيات الحوار والابتعاد عن التشنج".
وكان النائب عدي عواد قد وجه خلال برنامج متلفز، يوم امس الخميس، ما وصفت بانها "اهانات" الى رئيس الجمهورية برهم صالح، وذلك على اثر رسالة الاخير الى رئيس البرلمان، واعلانه رفض مرشح تحالف الفتح اسعد العيداني لرئاسة الوزراء، واستعداده لتقديم استقالته.
وأكدت صادقون في بيانها، أن "هذا النهج بعيد عن خطاب ومنهج الكتلة الذي تنتهجه في عملها السياسي"، داعية الى "ضرورة الالتزام بأدبيات الحوار والابتعاد عن التشنج".
وكان النائب عدي عواد قد وجه خلال برنامج متلفز، يوم امس الخميس، ما وصفت بانها "اهانات" الى رئيس الجمهورية برهم صالح، وذلك على اثر رسالة الاخير الى رئيس البرلمان، واعلانه رفض مرشح تحالف الفتح اسعد العيداني لرئاسة الوزراء، واستعداده لتقديم استقالته.
كانت هذه تفاصيل خبر صادقون تأسف لما صدر من النائب عدي عواد: بعيد عن خطابنا ومنهجنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.