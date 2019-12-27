صادقون تأسف لما صدر من النائب عدي عواد: بعيد عن خطابنا ومنهجنا

وقالت الكتلة، في بيان صدر، اليوم، وتلقت الخليج 365، نسخة منه، إنها "تعرب عن اسفها لما صدر من النائب عدي عواد من ألفاظ غير لائقة بحق رئيس الجمهورية".

وأكدت صادقون في بيانها، أن "هذا النهج بعيد عن خطاب ومنهج الكتلة الذي تنتهجه في عملها السياسي"، داعية الى "ضرورة الالتزام بأدبيات الحوار والابتعاد عن التشنج".



وكان النائب عدي عواد قد وجه خلال برنامج متلفز، يوم امس الخميس، ما وصفت بانها "اهانات" الى رئيس الجمهورية برهم صالح، وذلك على اثر رسالة الاخير الى رئيس البرلمان، واعلانه رفض مرشح تحالف الفتح اسعد العيداني لرئاسة الوزراء، واستعداده لتقديم استقالته.