روسيا تبدي استعدادا لتمديد "ستارت-3" مع أمريكا دون شروط مسبقة

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الجمعة، عن أن موسكو مستعدة وتؤيد تمديد معاهدة "ستارت-3"، مع واشنطن دون شروط مسبقة.

وقال لافروف، في مقابلة مع وكالة "سبوتينك" الروسية: "النهج الروسي حيال آفاق معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية قد صاغه الرئيس فلاديمير بوتين بوضوح. نحن نؤيد التمديد دون شروط مسبقة".

وأضاف: "فيما يتعلق بالمواعيد النهائية.. قال الرئيس بوتين إن روسيا مستعدة لتمديد المعاهدة على الفور، في أقرب وقت ممكن، مباشرة قبل نهاية هذا العام".

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يذكر أن معاهدة "ستارت-3"، هي امتداد لمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-1" الموقعة في 30 يونيو/حزيران 1991، بموسكو، وقد وقعتها روسيا والولايات المتحدة، 8 أبريل/نيسان عام 2010، في براغ، لتحل المعاهدة الجديدة محل القديمة التي انتهت صلاحيتها في ديسمبر/كانون الأول 2009، ودخلت "ستارت-3" حيز التنفيذ في 5 فبراير/شباط عام 2011.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد عرض في وقت سابق، التوقيع على معاهدة للحد من الأسلحة النووية من "الجيل الجديد"، بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، تشمل جميع أنواع الأسلحة النووية، ولم يطرح ترامب أي اقتراحات أكثر تحديدا بهذا الشأن.

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الروسي إن بلاده لا تسعى إلى مواجهة مع الولايات المتحدة، ولكنها سترد بشكل مناسب على هجمات واشنطن.

وأوضح: "ننظر إلى آفاق الحوار الروسي الأمريكي بشكل واقعي، خاصة في ظل الوضع السياسي الداخلي الصعب في الولايات المتحدة والانتخابات الرئاسية المقبلة. الخطوات الواعدة الأخيرة التي اتخذتها واشنطن دليل واضح على ذلك".