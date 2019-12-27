برلماني ليبي: تركيا تريد أن تدعم الإرهاب في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 ديسمبر 2019

طرابلس، أنقرة - الخليج 365



قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الليبي يوسف العقورى، إن تركيا تريد أن تدعم الإرهاب في ليبيا لكي لها مكان في البلاد.

وأضاف في تصريحات بثتها قناة "سكاي نيوز عربية"، أن المجتمع الدولي فرض حكومة السراج على الشعب الليبي.

وبين أن " حكومة فايز السراج غير شرعية لأنها لم تنل ثقة البرلمان".

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كما ندد رئيس لجنة الشؤون الخارجية فى مجلس النواب الليبى، يوسف العقورى، اليوم الجمعة، بتلويح تركيا بالتدخل العسكرى فى ليبيا، مؤكدا على أن ذلك يعد تدخلا سافرا فى الشؤون الداخلية الليبية، وخرقا كبيرا لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية التى تدعو لاحترام سيادة الدول.

ووفقا لتصريحات التى أوردتها وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، قال العقورى: "إنه تصعيد خطير ستكون له عواقب وخيمة على المنطقة، ولقد تحرك البرلمان على جميع المستويات، وأدان هذا التدخل لدى المجتمع الدولى، وطالب باتخاذ الإجراءات الرادعة ضده".

وتابع: "مجلس النواب الليبى يعمل على اتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها ردع أى تحرك عسكرى ضد بلادنا".

وفى رده على سؤال حول ما إذا كانت إمكانيات الجيش الليبى فى ظل الحظر تؤهله لمواجهة العتاد التركى حال تلقى طرابلس دعما عسكريا من أنقرة، وهل هناك مساعدة عسكرية تصل للجيش الليبى بقيادة المشير حفتر، أجاب العقورى: "نحن نثق فى قدرات المؤسسة العسكرية الوطنية بقياداتها وعناصرها، وقد حاربنا الإرهاب فى بلدنا فى الأعوام الماضية نيابة عن العالم بجهودنا الذاتية، وإصرار وشجاعة قواتنا المسلحة وحكمة قياداته".

وقال العقورى مختتما حديثه لـ "سبوتنيك": "الجيش الليبى مؤسسة عريقة، ويحظى بدعم شعبنا، ومواقف جيشنا مشرفة فى الدفاع عن سيادة وحرمة أراضينا وحرية بلادنا وشعبنا".