البرلمان العراقي: إذا لم يسحب رئيس الجمهورية رسالته فستعتبر استقالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 ديسمبر 2019

بغداد - الخليج 365



قالت رئاسة البرلمان العراقي، اليوم الجمعة، إذا لم يسحب رئيس الجمهورية رسالته فستعتبر استقالة.

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وبحسب وسائل الإعلام تابعها "الخليج 365"، فإن" القوات المسلحة العراقية، ذكرت أن الأجهزة الأمنية تحمي المتظاهرين في مناطق محددة للتظاهر".

وقالت القوات المسلحة العراقية، إن الأجهزة الأمنية مع المتظاهرين في مطالبهم المشروعة.

ودعت المتظاهرون إلى مساعدة القوات الأمنية في اعتقال المخربين.