شكرا لقرائتكم عقيلة صالح إلى قبرص.. للرد على اتفاق أردوغان-السراج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يزور رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، الجمعة، قبرص، وذلك على رأس وفد برلماني وبرفقة مسؤولين كبار من الجيش الليبي، للتباحث حول تداعيات الاتفاق الموقع بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني بخصوص ترسيم الحدود البحرية وتعزيز التعاون العسكري، وسبل إجهاضه.

وكشف رئيس أركان القوات البحرية اللواء فرج المهدوي، الذي سيكون على رأس وفد القيادة العامة للجيش، في تصريح لـ"العربية.نت"، أن الزيارة جاءت بدعوة من البرلمان القبرصي، سيتم خلالها التباحث مع كبار المسؤولين حول آثار الاتفاق التركي مع حكومة طرابلس وما يمثله من تهديد لأمن واستقرار المتوسط وانتهاك لسيادة ليبيا، وحول قطع الطريق على أنقرة لدعم المليشيات المسلحة التابعة للوفاق عسكريا من أجل عرقلة تقدم الجيش الليبي نحو وسط العاصمة، لافتا إلى أن تركيا تعلم أن سيطرة الجيش على العاصمة طرابلس يعني سقوط كل الاتفاقيات الموقعة مع حكومة الوفاق.

وفي ظل تمسك الجانب التركي بتنفيذ الاتفاقية الموقعة مع حكومة الوفاق، أشار المهدوي، إلى أن الجانبين الليبي والقبرصي سيبحثان التضييق بحريا على تركيا والتعاون، لينضاف ذلك إلى الاتفاقيات والتفاهمات المبرمة مؤخرا بين ليبيا واليونان ضد تلك الاتفاقية، وهو ما سيساهم في تعزيز عزلة تركيا إقليميا.

وترفض قبرص التي توجد بينها وبين تركيا نزاعات منذ وقت طويل، بشدّة، الاتفاق الموقع بين أنقرة وحكومة الوفاق الليبية لتحديد الحدود البحرية بين البلدين، وتعتبره اتفاقا باطلا وينتهك القانون الدولي، ينطوي على سوء نية ومصمم لتقويض تطوير عمليات التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط وزعزعة الاستقرار.

Advertisements

الوفاق تطلب رسمياً دعم تركيا

يشار إلى أن أنقرة تلوح منذ أسابيع باحتمال القيام بمهمة عسكرية في ليبيا، بعد مرور أقل من ثلاثة أشهر على بدء الجيش التركي توغلاً في شمال شرقي سوريا مستهدفاً المقاتلين الأكراد.

وأمس الخميس، أفاد مسؤول في العاصمة الليبية طرابلس، أن حكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، طلبت رسمياً من تركيا الحصول على دعم عسكري جوي وبري وبحري لصد هجوم يشنه الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير، خليفة حفتر.

وأدلى المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه بتلك التصريحات، بحسب ما أفادت وكالة رويترز، مساء الخميس، بعد أن أشار فتحي باش أغا، وزير الداخلية في الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقراً في تصريحات للصحافيين في تونس إلى أن ليبيا لم تقدم بعد طلباً رسمياً بذلك.

إلى ذلك، أفادت مصادر العربية أن حكومة الوفاق طلبت من تركيا التدخل جواً لوقف هجوم الجيش الليبي، وطلبت على وجه التحديد إمدادها أيضا بمنظومات دفاع جوي.