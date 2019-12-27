شكرا لقرائتكم عاملة تكشف خبايا زوجة نتنياهو الشريرة: "عانيت الجحيم" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في تصريحات أدلت بها عاملة سابقة في منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كشفت بها أسراراً عما يدور بداخل هذا البيت.

في التفاصيل، أشارت العاملة سيلفي التي كانت تعمل قبل أقل من شهر في منزل نتنياهو، لإذاعة محلية، إلى أن زوجة رئيس الوزراء سارة مضطربة نفسيا.

زوجة نتنياهو سارة

"مكواة ساخنة"

وقالت إن زوجة نتنياهو كانت تصرخ في وجهها وتمنعها من مغادرة المنزل، ورفعت في وجهها ذات مرة "مكواة ساخنة"، مضيفة: "لا أتمنى لأحد أن يواجه ما مررت به على مدى 5 أشهر لدى السيدة سارة، مررت بجحيم، عانيت، بكيت، يمكنها أن تقول إني كاذبة، فلتقل ما تشاء، عليّ أن أخرج ما في قلبي".

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وأضافت: "كان الوضع صعباً، مررت بحالة نفسية سيئة، لم تكن سارة تسمح لي بالخروج من المنزل، لم أكن أتحدث مع أصدقائي، لم يكن باستطاعتي ترك العمل، فأنا سيدة أعيش بمفردي، وبحاجة لكسب قوت يومي، وعندما وجدت عملاً آخر قررت المغادرة".

منزل نتنياهو بشارع غزة في حي رحافيا بالقدس الغربية، حيث مشاكل زوجته مع العاملين فيه

"ليست طبيعية"

كما أشارت العاملة إلى أن سارة نتنياهو "كانت تتصرف بشكل مختلف في وجود زوجها رئيس الوزراء، وكذلك عندما يكون أحد أولادها قريباً، كانت تخشى أن تصرخ في وجهي أمامهم، مشددة أن سارة نتنياهو ليست طبيعية من الناحية النفسية.

وهذه ليست أول مرة تتهم فيها إحدى العاملات زوجة نتنياهو بإساءة معاملتها، حيث أدلت الأخيرة، الاثنين، بإفادتها أمام محكمة بالقدس في دعوى قضائية تقدمت بها ضدها شيرا ريفن، العاملة السابقة في منزل رئيس الوزراء، بتهمة التنكيل بها، في قضية باتت تعرف إعلامياً بـ"التشغيل المهين".