روسيا اليوم تبرز ما فعله الحرس الوطني الجزائري مع الوفد العسكري المصري بقيادة الفريق أول "صبحي صدقي"

أبرزت روسيا اليوم خبر زيارة الوفد العسكري المصري للجزائر للمشاركة في جنازة الفريق أحمد قايد صالح ، حيث قام مساعد الرئيس المصري لشؤون الدفاع، الفريق أول صدقي صبحي، بمصافحة وشكر طاقم الحراسة الجزائري من قوات الدرك الوطني الذي رافقه منذ وصوله للجزائر.

ووجه مساعد الرئيس المصري الشكر للحراسة الجزائرية لمرافقته خلال زيارة استمرت يومين شارك خلالها في تشييع جنازة الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس هيئة الأركان.

ورافق الفريق أول صدقي صبحي، وفد يضم 5 من كبار ضباط القوات المسلحة المصرية للمشاركة في تشييع جنازة الفريق قايد صالح.

وكانت مراسم التشييع قد بدأت بإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الفقيد بقصر الشعب، ليشيع بعدها إلى مثواه الأخير بمربع الشهداء في مقبرة العالية بعد صلاة الظهر.

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ووافت المنية الراحل يوم الاثنين الماضي في بيته عن عمر ناهز 80 سنة.

وقرر الرئيس الجزائري الجديد، عبد المجيد تبون، إعلان الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام في البلاد، وسبعة أيام في مؤسسة الجيش الوطني الشعبي الجزائري.