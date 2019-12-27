الحوثيون: عشرات القتلى والجرحى بالجيش السعودي جراء استهداف معسكر بنجران

اعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية في صنعاء العميد يحيى سريع ان القوة الصاروخية اطلقت ظهر اليوم صاروخ بالستي نوع "بدر 1_p" على معسكر قيادة اللواء التاسع عشر حرس حدود وطني في بئر عسكر بنجران وكانت الاصابة دقيقه، حيث سقط العشرات من الجيش السعودي بين قتيل ومصاب بينهم ضباط.
واشار في بيان له، الى ان "هذا الاستهداف يأتي في اطار الرد المشروع والطبيعي على جرائم النظام السعودي والتي كان اخرها جريمة سوق الرقو بمحافظة صعدة ".
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