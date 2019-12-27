علي درويش تابع واقع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في طرابلس

زار النائب ​علي درويش​ ​مستشفى​ "الأورنج ناسو" في ​طرابلس​ للاطلاع على الواقع الصحي والخدمات الطبية المقدمة من قبل ​المستشفيات الحكومية​ في المدينة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر يها ​لبنان​ وانعكاسها على المواطنين.

وكان اللقاء مع مدير المستشفى الدكتور خالد كمال الدين الذي وضع النائب درويش في "الخدمات المقدمة والقدرة التي وصلت إليها المستشفى من تلبية حاجات المواطنين واستطاعتها ان تكون من المرافق الحكومية التي لا تشكل عبئ على ​الدولة​".

من جهته أشار درويش الى "ضرورة صرف مستحقات المستشفى من الوزارات المختصة لاستمرارها بتلبية حاجات المواطنين خاصة مع ارتقاع الضعط على المستشفيات الحكومية في ظل هذه الظروف"، مؤكداً على "متابعة الحاجات الصحية لأبناء المدينة وكل ما يمكن تقديمه من دعم ممكن لاستمرار هذا المرفق الصحي في خدمة المواطنين".

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