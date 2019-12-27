إرتفاع عدد ضحايا الإعصار "فانفون" في الفيليبين إلى 28 شخصا

ذكرت وكالة مواجهة الكوارث الفيليبينية أنّ "عدد ضحايا الإعصار "فانفون" الّذي ضرب وسط الفيليبين، ارتفع إلى 28، إضافة إلى 12 في عداد المفقودين"، فيما تحرّكت السلطات لإعادة التيار الكهربائي، وحاول السكان إصلاح منازلهم الّتي تعرّضت لأضرار.
وكان قد وصل الإعصار "فانفون" في وقت متأخر يوم الثلثاء، مصحوبًا برياح وصلت سرعتها إلى 120 كيلومترًا في الساعة، وبلغت في ذروتها 150 كيلومترًا في الساعة، وأدّى لهطول أمطار غزيرة دون توقّف على سلسلة جزر، ما أدّى إلى تدمير مئات المنازل وإغراق ثماني مناطق".
مع الإشارة إلى أنّ "فانفون" هو سابع إعصار يضرب الفيليبين هذا العام.
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