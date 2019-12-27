النشرة: اشتداد العاصفة في منطقة حاصبيا مع تساقط حبات البرد

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن "العاصفة اشتدت مجددا على منطقة حاصبيا مصحوبة ببرق ورعد مما أدى إلى ​انقطاع الكهرباء​ و​الإنترنت​ في المنطقة كما تساقطت زخات غزيرة من حبات البرد غطت الطرقات واعاقت ​حركة السير​ في المنطقة".

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