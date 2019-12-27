توقيف مروج مخدرات في صربا وضبط كمية من الكوكايين ومبالغ مالية بحوزته

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "معلومات توافرت ل​مكتب مكافحة المخدرات المركزي​ في وحدة ​الشرطة القضائية​، حول قيام شخص بترويج المخدرات في صربا - ​جونية​".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "نتيجة المتابعة الحثيثة وعمليّات الرصد، تمكّن هذا المكتب بالتنسيق مع المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية من توقيف المدعو: "أ. ع." (مواليد عام 1967، فلسطيني)"، مبيّنةً أنّ "بتفتيش السيارة الّتي كان على متنها وهي من نوع "ميني كوبر"، وبتفتيش منزله، عُثر على: 29 غرامًا من مادّة ​الكوكايين​، مبلغ 26000 دولار أميركي، مبلغ 14 مليون ليرة لبنانية، ميزان حسّاس، مصفاة وأوراق بيضاء".

وذكرت المديرية أنّ "بالتحقيق معه، اعترف بترويجه المخدرات إلى العديد من الأشخاص، وأنّ التحقيق جارٍ بإشراف ​القضاء​ المختص".