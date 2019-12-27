توقيف مروج مخدرات في صربا وضبط كمية من الكوكايين ومبالغ مالية بحوزته

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "معلومات توافرت لمكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، حول قيام شخص بترويج المخدرات في صربا - جونية".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "نتيجة المتابعة الحثيثة وعمليّات الرصد، تمكّن هذا المكتب بالتنسيق مع المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية من توقيف المدعو: "أ. ع." (مواليد عام 1967، فلسطيني)"، مبيّنةً أنّ "بتفتيش السيارة الّتي كان على متنها وهي من نوع "ميني كوبر"، وبتفتيش منزله، عُثر على: 29 غرامًا من مادّة الكوكايين، مبلغ 26000 دولار أميركي، مبلغ 14 مليون ليرة لبنانية، ميزان حسّاس، مصفاة وأوراق بيضاء".
وذكرت المديرية أنّ "بالتحقيق معه، اعترف بترويجه المخدرات إلى العديد من الأشخاص، وأنّ التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص".
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