واصلت مصلحة الشمال في وزارة الاقتصاد جولاتها الميدانية على المحال التي تبيع قوارير الغاز في بلدات شدرا وعندقت والقبيات ومحيطها، بمؤازرة دورية من مكتب امن الدولة في القبيات وذلك لمراقبة وضبط الاوزان والاسعار.
وتم تنظيم محاضر في حق عدد من المخالفين.
كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الشمال في وزارة الاقتصاد نظمت محاضر ضبط بحق المخالفين بسعر قوارير الغاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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