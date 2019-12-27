مصلحة الشمال في وزارة الاقتصاد نظمت محاضر ضبط بحق المخالفين بسعر قوارير الغاز

واصلت مصلحة الشمال في ​وزارة الاقتصاد​ جولاتها الميدانية على المحال التي تبيع ​قوارير الغاز​ في بلدات شدرا و​عندقت​ و​القبيات​ ومحيطها، بمؤازرة دورية من مكتب ​امن الدولة​ في القبيات وذلك لمراقبة وضبط الاوزان و​الاسعار​.

وتم تنظيم محاضر في حق عدد من المخالفين.