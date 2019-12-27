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مصلحة الشمال في وزارة الاقتصاد نظمت محاضر ضبط بحق المخالفين بسعر قوارير الغاز

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واصلت مصلحة الشمال في ​وزارة الاقتصاد​ جولاتها الميدانية على المحال التي تبيع ​قوارير الغاز​ في بلدات شدرا و​عندقت​ و​القبيات​ ومحيطها، بمؤازرة دورية من مكتب ​امن الدولة​ في القبيات وذلك لمراقبة وضبط الاوزان و​الاسعار​.

وتم تنظيم محاضر في حق عدد من المخالفين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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