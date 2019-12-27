سحب مياه من داخل مستودع وغرفة لحراقات التدفئة داخل مدرسة في عمشيت

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ عمِلوا على سحب مياه من داخل مستودع وغرفة لحراقات التدفئة يقع في الطبقة السفليّة الأولى من مدرسة، جراء تجمّع ​المياه​ بسبب ​السيول​ الغزيرة في ​عمشيت​ - جبيل".

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