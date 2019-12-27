نقلت "المستقبل ويب" عن مصدر قيادي في "تيار المستقبل"، نفيه "نفيًا قاطعًا المعلومات المفبركة الّتي تزعم وجود قرار من "تيار المستقبل" بالنزول إلى الشارع بعد الأعياد، والّتي تقاطع على ترويجها رئيس "حزب التوحيد العربي" وئام وهاب وإحدى الصحف اللبنانية وبعض الصحافيين الناشطين في فلك الثامن من آذار".
وأكّد المصدر أنّ "حملة الترويج هذه تصبّ في إطار التحريض على الفتنة وجرّ البلاد إلى الفوضى ، وتستدعي تحرّك القضاء المختص لملاحقة المحرضين".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر بـ"المستقبل" نفى بشكل قاطع وجود قرار من التيار بالنزول للشارع بعد الأعياد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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