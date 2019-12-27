مصدر بـ"المستقبل" نفى بشكل قاطع وجود قرار من التيار بالنزول للشارع بعد الأعياد

نقلت "المستقبل ويب" عن مصدر قيادي في "​تيار المستقبل​"، نفيه "نفيًا قاطعًا المعلومات المفبركة الّتي تزعم وجود قرار من ‏‏"تيار المستقبل" بالنزول إلى الشارع بعد الأعياد، والّتي تقاطع على ترويجها رئيس "حزب التوحيد العربي" ​وئام وهاب​ وإحدى ​الصحف اللبنانية​ وبعض الصحافيين الناشطين في فلك الثامن من آذار".

وأكّد المصدر أنّ "حملة الترويج هذه تصبّ في إطار التحريض على الفتنة وجرّ البلاد إلى الفوضى ، وتستدعي تحرّك ​القضاء​ المختص لملاحقة المحرضين".‏