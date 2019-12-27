حسن مقلد: لم اتهرب من القضاء ومن التحقيق في تهريب الفاسدين للأموال

اكد الخبير الاقتصادي حسن مقلد انه "لم أتهرب من القضاء كما زعم محامي النائب السابق وليد جنبلاط ولا أتهرب من واجب المثول خاصة في دعاوى تهريب أموال أفقرت الشعب اللبناني"، مضيفا:"تناسى او سهى عن بال من وزع البيان ان الصحافيين لا يمثلون امام المدعي العام او قاضي التحقيق إنما يحاكمون امام محكمة المطبوعات لا سيما ان انتفاضة 17 تشرين جاءت لحماية حرية التعبير وكشف الفاسدين لا لاستمرار خنق الحريات والتستر على الفاسدين ومهربي الاموال".
وفي بيان له، اكد مقلد ان "حملة التهويل والتهديد والتخويف بكل الوسائل سترتد حتما على من اعترف صراحة بسرقة مال الشعب اللبناني ولم يمثل امام القضاء".
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