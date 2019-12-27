النشرة: الدفاع المدني أنقذ 4 سيارات علقت على طريق عرمتى- كفرحونة بسبب تساقط حبات البرد

ذكر مراسل "النشرة" في ​النبطية​ أنّ "​الدفاع المدني​ اللبناني تمكّن من إنقاذ 4 سيارات علقت على طريق ​عرمتى​ - ​كفرحونة​، نتيجة تساقط حبات البرد من النوع الكبير".

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