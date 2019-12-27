الخطيب: لحكومة إنقاذية تكون عيدية للبنانيين

هنأ نائب رئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ العلامة الشيخ ​علي الخطيب​ "ال​لبنان​يين عموما والمسيحيين خصوصا بالاعياد،التي نأمل أن تحمل معها أياما سعيدة على لبنان وجميع اللبنانيين الذين ينتظرون تشكيل حكومة إنقاذية تكون بمثابة عيدية لهم، تبدد قلقهم وتبعث في نفوسهم الامل ب​المستقبل​ الافضل لوطنهم المنهك بفعل تردي الاوضاع المعيشية والاقتصادية وتصاعد الهجمة الصهيو -اميركية بفرض ​عقوبات​ جائرة أسهمت في ضرب ​الاقتصاد اللبناني​".

وطالب العلامة الخطيب "السياسيين بتكثيف تعاونهم وتشاورهم مع رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ لتسهيل ​تشكيل الحكومة​ ​الجديدة​ التي نريدها قادرة ومتماسكة تتمتع بالشفافية وتعيد ثقة المواطنين بوطنهم ودولتهم، لما تضمه من شخصيات وزارية تتسم بالنزاهة والخبرات العملية التي تؤهلهم للقيام بمهامهم الوطنية، وعلى الحكومة الجديدة ان تضع في أولويات عملها خطة اقتصادية انقاذية تدعم القطاعات الانتاجية من زراعة وصناعة وغيرها وتمكن لبنان من استخراج ثرواته النفطية في مواجهة التهديدات والقرصنة الاسرائيلية".

ورأى أن "المطلوب من هذه الحكومة تحصين الوحدة الوطنية وتعزيز تضامن اللبنانيين فتسهم في الخروج من حال الانقسامات الطائفية التي برزت من جديد"، مطالبااللبنانيين بأن" يعوا أخطار المرحلة وان يكونوا على مستوى عال من الوعي لمواجهتها والا يقعوا في فخ وألاعيب ال​سياسة​ الطائفية التي هي العدو الاكبر الذي يحول دون تقدم لبنان ويمثل الفرصة الاهم التي تمكن العدو من النفاذ الى ساحتنا الوطنية وتمنع من الخروج من الحال المتردية".