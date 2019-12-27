قائد الجيش: الجيش سيستمر في تحمل مسؤولياته وفي حرصه على السلم الاهلي ومنع الفتن

اشار قائد الجيش العماد حوزيف عون الى انه "تحل الاعياد المجيدة هذا العام، ووطننا يعاني أزمة أرخت بثقلها على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والامنية"، معتبرا ان "المعاني التي تحملها هذه الاعياد من أمل ورجاء، تجعلنا نتمسك بإيماننا أن غداً سيكون أفضل".

وفي تصريح له بعد زيارته ل​رئيس الجمهورية​ على رأس وفد من ​قيادة الجيش​، توجه قائد الجيش الى ​الرئيس ميشال عون​، مؤكدا انه " لا شك ان مهمتكم اليوم، كما في الماضي، لا تخلو من الصعاب والتحديات، لكن عاطفتكم الابوية وايمانكم بسمو القضية الوطنية التي تحاربون من اجلها، يجعل من المستحيل ممكناً"، مضيفا:"سبعون يوماً وجنودنا متأهبون لمواكبة ​الحراك الشعبي​ والاستحقاقات ​الدستور​ية. سبعون يوماً والجيش يسعى لضمان سلامة ​المتظاهرين​ السلميين، كما توفير حرية التنقل والمحافظة على الاملاك العامة والخاصة، مزوّداً بدعم فخامتكم وتوصياتكم وحرصكم على احترام الدستور والقانون و​حرية التعبير​. جيشنا الذي اعتاد قتال الاعداء، يجد نفسه امام واقع أليم، وإن كان تحمّله المسؤولية نابعاً من قناعته وحرصه على السلم الاهلي ومنع الفتن"، مشددا على ان "جيشنا سيستمر في هذه المهمة مهما كانت التضحيات".

ولفت الى انه "في زمن ​الميلاد​ المجيد، نرفع الصلوات معكم لاجل ​لبنان​، آملين ان يحمل ميلاد السيد المسيح الفرح والرجاء لنا جميعاً".