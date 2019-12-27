لفت عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب ​وهبي قاطيشه​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "5000 شاحنة نقل خارجي وبراد متوقفة عن العمل، و​الشاحنات​ الغريبة تصول وتجول فوق طرقاتنا من دون حق وخلافاً للقانون"، متسائلا :"أين المسؤولون عن هذا القطاع وعن لقمة عيش اللبنانيين؟".

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كانت هذه تفاصيل خبر قاطيشه: أين المسؤولون عن لقمة عيش اللبنانيين؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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