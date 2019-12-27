سرقة محل لبيع الهواتف الخلوية في عاليه

أقدم مجهولون فجر اليوم على سرقة محل للهواتف الخلوية في مدينة ​عاليه​ بالاضافة إلى مبلغ من ​المال​ قدر بحوالى العشرين مليون ليرة لبنانية. وقد حضرت إلى المكان ​الأجهزة الأمنية​ وباشرت التحقيق بالسرقة.



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