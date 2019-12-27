الدفاع المدني أنقذ مواطنين احتجزتهم الثلوج على طريق فقرا عيون السيمان

عملت فرق ​الدفاع المدني​ على جرف ​الثلوج​ التي تراكمت على طريق عام فقرا - ​عيون السيمان​ - كفردبيان ​كسروان​، وتمكنت من إنقاذ مواطنين علقوا داخل 30 ​سيارة​ بسبب تراكم الثلوج.

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