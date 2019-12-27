دعموش: الوضع لا يحتمل اي تأخير او تعطيل او عرقلة في تشكيل الحكومة

رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في ​حزب الله​ الشيخ علي دعموش في خطبة الجمعة أن "الوضع الاجتماعي والمعيشي والمالي الصعب الذي يمر به ​لبنان​ والذي يزداد سوءا يوما بعد يوم، لا يحتمل اي تأخير او تعطيل او عرقلة في ​تشكيل الحكومة​، خصوصا ان معالجة الأزمات القائمة وإجراء الاصلاحات الملائمة التي تمنع البلد من الانهيار، لا يمكن ان تتم بدون وجود حكومة فاعلة وقادرة على انقاذ البلد، وهذا يتطلب من الأطراف السياسية الحريصة على عملية الانقاذ تسهيل مهمة الرئيس المكلف والتعاون معه والمشاركة في تحمل المسؤولية، ليتمكن من تشكيل حكومة تخرج اللبنانين من الازمات التي يعانون منها"، معتبراً أن "أي تعطيل لمسار التشكيل في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها البلد هو خطيئة كبرى بحق الوطن".

وشدد الشيخ دعموش على ان "اللبنانيين اليوم أمام فرصة لتشكيل حكومة منسجمة وقادرة على انقاذ البلد، فلا يجوز ان نضيعها بمحاولة استهداف الرئيس المكلف، وإسقاطه في طائفته، وتوتير الشارع، لان ذلك سيؤدي الى ادخال البلد مجددا في الفراغ والفوضى، وسيفاقم من الانحدار والتدهور الاجتماعي والاقتصادي".