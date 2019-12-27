وديع كنعان: لبنان بحاجة الى مقاصد سياحية ومن الضروري وجود خطة سياحية شاملة

اشار الامين العام لنقابة اصحاب ​​الفنادق​​ في ​​لبنان​​ ​وديع كنعان​ الى ان "قطاعنا السياحي يعاني"، مؤكدا ان "الازمة تسارعت وتفاقمت بعد 17 تشرين الاول وهذا ما كنا نحذر منه منذ سنوات".

وفي حديث تلفزيوني، أكد كنعان ان "لبنان بحاجة الى مقاصد سياحية ومن الضروري وجود خطة و​سياسة​ سياحية شاملة"، لافتا الى ان "نسبة الاشغال في الفنادق في لبنان تصل الى 25 بالمئة ونحن نعتمد على المغترب اللبناني".

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