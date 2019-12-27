دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters روسيا وإيطاليا تدعوان لحل سلمي للأزمة في ليبيا

موسكو (رويترز) - قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اتفقا يوم الخميس على أن الموقف في ليبيا يجب أن يحل بطريقة سلمية.

وأضاف الكرملين بموقعه على الإنترنت أن بوتين وكونتي ناقشا أيضا خلال مكالمة هاتفية الملف السوري ونتائج قمة نورماندي التي تناولت أوكرانيا.

جاء ذلك بعد أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس إن بلاده سوف ترسل قوات إلى ليبيا بناء على طلب من طرابلس في وقت قريب قد يكون الشهر المقبل.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)