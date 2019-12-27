حريق بخط بترول ومنطقة لوجستية.. الأبرز في حصاد البحيرة 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة أحمد نصرة:

شهدت محافظة البحيرة، عام ٢٠١٩ سلسلة من الأحداث الهامة، شكلت بعضها ذكريات سيئة، مثل حريق خط بترول مار بمركز إيتاي البارود، وحمل البعض الآخر منها آمالًا واعدة لأبناء المحافظة مثل المنطقة اللوجستية.

"الخليج 365" رصد أبرز الأحداث التي مرت على المحافظة خلال العام 2019، في شتى المجالات.

المنطقة اللوجستية

في 17 أكتوبر الماضي دشن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، المنطقة اللوجستية في دمنهور، على مساحة 96 فدانًا، بإجمالي استثمارات بلغت 10 مليارات جنيه.

ومن المقرر، أن تضم المنطقة أسواقًا تجارية، وفنادق، ومناطق ترفيهية، ومطاعم، وأسواق، ومراكز خدمة، وملاعب رياضية، واستراحات ومستلزمات معيشية، ومناطق ترفيهية للعاملين، لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، ما يسهم في توفير 25 ألف فرصة عمل مباشرة.

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حريق خط البترول

شهد يوم 14 نوفمبر الماضي، تعرض خط بترول مار بقرية المواسير، بمركز إيتاي البارود إلى كسر بغرض السرقة، نتج عنه تسرب كميات كبيرة من البنزين تسببت في اندلاع حريق.

وبلغت حصيلة الضحايا 9 وفيات، و14 مصابًا، فيما شملت الخسائر تفحم 17 معدة آلية ومركبة عبارة عن "6 مركبات توكتوك، وسيارة ملاكي، وجرار زاعي، و5 مركبات تورسيكل، 3 مركبات متوسيكل، وماكينة ري زراعية".

مجمعات الإنتاج الحيواني

في ٢٥ ديسمبر الجاري افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرانس 4 مجمعات للإنتاج الحيواني في النوبارية بإجمالي طاقة استيعابية 40 ألف رأس لكل دورة.

وتعد هذه المجمعات حلقة ضمن جهود الدولة المصرية لتحقيق نقلة نوعية في مجال الإنتاج الحيواني لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم، وسد العجز في الفجوة الغذائية.